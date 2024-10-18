Греция стала 27-й страной, с которой Украина подписала 10-летнее соглашение

17 октября в столице Бельгии Брюсселе Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греческой Республики Кириакос Мицотакис подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

Отмечается, что с начала полномасштабного российского вторжения Греция оказывает Украине военную помощь, в частности, материально-техническую и учебную. Этим соглашением Греческая Республика закрепляет готовность обеспечивать наиболее насущные оборонные нужды Украины и в дальнейшем.

«Вместе с партнёрами Греция предоставит дополнительные ресурсы для ускорения подготовки украинских пилотов и технического персонала для самолётов F-16. Кроме того, речь идёт об экономическом партнёрстве, сотрудничестве в сфере безопасности, поддержке санкций против РФ, привлечении государства-агрессора к ответственности и возмещении ущерба, а также взаимодействии в областях культуры, образования и искусства», — говорится в сообщении.

Также Греция обязуется участвовать в восстановлении и реконструкции Украины, поддерживать будущее членство в ЕС и НАТО и Формулу мира.

Документ подписан во исполнение Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля 2023 года.

Одесса News информировала, что ранее Украина заключила 26 двусторонних договоров безопасности: с Нидерландами, Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией,США, Японией, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом, Румынией, Чехией, Словенией, Ирландией, Хорватией, а также с Евросоюзом.

Фото: сайт Президента Украины

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