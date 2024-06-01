Исландия готова финансово поддерживать Украину ещё 10 лет

Во время визита в Швецию Президента Владимира Зеленского Украина и Исландия заключили соглашение о безопасности.

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную на 10 лет поддержку подписали в Стокгольме Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон, — сообщает официальный сайт Президента Украины.

Отмечается, что Исландия обязалась оказывать всестороннюю и долгосрочную экономическую, гуманитарную и оборонную поддержку Украине, а также содействовать её будущему членству в ЕС и НАТО.

«В течение 2024-2028 годов Исландия будет ежегодно выделять не менее 4 млрд исландских крон (около 30 млн долл.). Исландия готова финансировать, закупать и поставлять оборонные материалы и снаряжение. Кроме того, сотрудничать с Украиной в развитии её оборонной промышленности», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что уникальность соглашения состоит в том, что Исландия обязуется продолжать транспортировать в Украину военные грузы и оборудование от союзников по НАТО зафрахтованными грузовыми самолётами.

Кроме того, Исландия будет уделять особое внимание поддержке и снаряжению украинских женщин в Вооружённых силах Украины.

Отдельные разделы соглашения касаются поддержки Украинской формулы мира, санкций против РФ, возмещения ущерба и привлечения агрессора к ответственности. Речь также идёт об укреплении социальной и гражданской инфраструктуры, в частности, в сфере образования и энергетической безопасности.

Исландия обязуется усилить дипломатическое представительство в Киеве для углубления сотрудничества с правительственными учреждениями, парламентом, гражданским обществом и частным сектором в Украине.

Одесса News информировала, что ранее Украина заключила 13 двусторонних договоров безопасности: с Нидерландами, Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией и Швецией.

Фото: ОПУ

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