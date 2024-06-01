Кто в Одессе 1 июня останется без света

ДТЭК «Одесские электросети» получила от НЭК «Укрэнерго» приказ ограничить электроснабжение региона 1 июня.

«Выделенных лимитов хватит на обеспечение 83% потребностей области. Поэтому с 18:00 до 23:00 возможно применение графиков отключения света», — говорится в сообщении энергетической компании в Facebook.

Отмечается, что «стабилизационные отключения производятся для сохранения энергетической системы Украины. Из-за российских атак разрушено 80% тепловой и гидрогенерации. Электроэнергии, производимой и импортируемой Украиной, не всегда хватает. Так возникает дефицит. Для избавления энергосистемы от масштабных аварий вводятся стабилизационные отключения».

Кроме того, часть одесситов будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Центральными РЭС по таким адресам: Семинарская, 1-2, пр. Гагарина, 6а, 8а. Работы продлятся до 19.00.

Северные РЭС: Метизная (1-я линия 8 марта), Ковровая (2-я линия 8 марта), Бондарная (5-я линия 8 марта), 1-109, Викандера и Ларсена (8 Марта), 1-103, Технарский пер. (1-й пер. 8 марта), Арковый пер. (2-й пер. 8 марта), Паркетный пер. (3й пер. 8 марта), Пробковый пер. (4-йй пер. 8 марта), Анкерный пер. (6-й пер. 8 марта), Мебельный пер. (8-й пер. 8 марта), Главная, 1-33, Звонкая, 1-32, Закарпатская, 1-209, Кавказская, 1-41, Карьерная, 1-25, Февральская, 1-59, Прокатная, 1- 12, пер. 1-й, 2-й Февральский, 1-7, пер. Баркасный, 1-4, пер. Навигационный, 1-19, пл. Мичурина, 2-29, пер. Асеева, 1-57, пер. Андрейца, 1-7, Кириллова, 1-42, Флотская, 2-29, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский, 1-9, пер. Киселёва, 1-33, пер. Неплия, 1-12, пер. Кавказский, 1-8, Холмистая, 1-15, Балтская дор., 37-84, пер. Кифоренко, 2-35, пер. Стороженко, 2-10, пер. Пресича, 2-26, пер. Терещенко, 7, 13а, Жевахова, 19, 92, 94, Жевахова гора, 17, 72, 87, Мичурина, 4а, Аграрная, 1-21, Посевная, 1-56. Работы до 19.00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая поднял тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференцированности по уровню потребления.

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