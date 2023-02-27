Будет ли свет у одесситов 27 февраля

Вчера, в воскресенье, энергетикам удалось снизить объём сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе, однако в городе всё еще действуют отключения по графику.

Об этом сообщает ДТЭК «Одесские электросети».

Утром, 27 февраля, энергетики производили переподключение высоковольтного оборудования, поэтому в период с 04.00 до 05.00 были перерывы в электроснабжении в Приморском и Киевском районах города.

Эти мероприятия, по утверждению энергетиков, помогут в дальнейшем устранить сетевые ограничения для Одессы и Одесского района.

На 27 февраля НЭК «Укрэнерго» не устанавливала лимиты потребления электроэнергии для Одесской области из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

Узнать графики возможных отключений по вашему адресу можно здесь.

Одесса News информировала о буднях одесских энергетиков.

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