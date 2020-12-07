Кто в Одессе 8 декабря останется без газа и света

Во вторник, 8 декабря, некоторые одесситы останутся без газа и света.

Так, в связи с проведением аварийных и запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию, а из-за ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: ул. Лазарева, 62, прекратят газоснабжение.

Об этом сообщили АО «ДТЭК Одесские электросети» и Управление эксплуатации газового хозяйства города.

С 10:00 до 17:00 8 декабря будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

№ Адреса отключения Кому отключат 1 ул. Лазарева, 62 котельная КП «Теплоснабжение г. Одессы» 2 ул. Лазарева, 59 топочная ТОВ «Зенит»

Электроснабжение будет прекращено по таким адресам: