Кто в Одессе 8 декабря останется без газа и света

Во вторник, 8 декабря, некоторые одесситы останутся без газа и света.
Так, в связи с проведением аварийных и запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию, а из-за ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: ул. Лазарева, 62, прекратят газоснабжение.
Об этом сообщили АО «ДТЭК Одесские электросети» и Управление эксплуатации газового хозяйства города.
С 10:00 до 17:00 8 декабря будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:
|
№
|
Адреса отключения
|
Кому отключат
|
1
|
ул. Лазарева, 62
|
котельная КП «Теплоснабжение
г. Одессы»
|
2
|
ул. Лазарева, 59
|
топочная ТОВ «Зенит»
Электроснабжение будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|1-я линия Вильямса 43: 19/1
Вид отключения: аварийное. Причина: Розчистка траси. Статус: принято в работу.
|9:00
8 дек.
|18:00
8 дек.
|1-й Водопроводный переулок: 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 дек.
|19:00
8 дек.
|2-й Водопроводный пер.: 2, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 дек.
|19:00
8 дек.
|Академика Вільямса: 17, 17А, 17Б, 17В, 31
Вид отключения: аварийное. Причина: Розчистка траси. Статус: принято в работу.
|9:00
8 дек.
|18:00
8 дек.
|Академика Заболотного: 57_1, 57_2, 67_1
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|22:00
8 дек.
|6:00
9 дек.
|Академика Заболотного: 57_1, 57_2, 67_1
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|22:00
8 дек.
|5:00
9 дек.
|Амундсена: 72, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 74/5, 76, 76Б, 88, 90, 90/1, 92, 94, 94А, 96, 100, 100А, 102, 104, 106, 106А, 108, 110
Вид отключения: аварийное. Причина: Розчистка траси. Статус: принято в работу.
|9:00
8 дек.
|18:00
8 дек.
|Армейская: 13, 15, 15А, 17, 17а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
8 дек.
|20:00
8 дек.
|Базарная: 77, 85
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 дек.
|17:00
8 дек.
|Богдана Хмельницкого: 4, 6, 8, 10, 12, 14
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 дек.
|17:00
8 дек.
|Ботанический пер.: 6
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
8 дек.
|20:00
8 дек.
|Высоцкого: 6, 10, 16а, 18, 20, 21, 22, 22_1
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|22:00
8 дек.
|5:00
9 дек.
|Большая Арнаутская: 86, 86а, 92, 92/94, 96, 117, 119, 121, 123, 9294
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 дек.
|17:00
8 дек.
|Водный: 1, 2, 3, 3А, 4, 4/3, 4/6, 4/6 А, 4/6В, 4/6д, 4А, 4а1, 4Б, 5, 5/, 5/3, 5/4, 7, 7а, 8, 9, 9А, 11, 11А, 11Б, 11в, 13, 13А, 17, 17а
Вид отключения: аварийное. Причина: Розчистка траси. Статус: принято в работу.
|9:00
8 дек.
|18:00
8 дек.
|Вильямса пер.: 2, 2-а, 3, 3а, 4, 5, 7, 7а, 7-а, 7Б, 8, 8-а, 9, 9-а, 10, 11, 13, 15-а, 15-б
Вид отключения: аварийное. Причина: Розчистка траси. Статус: принято в работу.
|9:00
8 дек.
|18:00
8 дек.
|Гагарина проспект: 7, 11, 13
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
8 дек.
|20:00
8 дек.
|Генерала Бочарова: 57А, 57В, 61А, 65, 69, 71, 71_1
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|22:00
8 дек.
|5:00
9 дек.
|Гранитная: 7, 8А
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 дек.
|17:00
8 дек.
|Дача Ковалевского: 98, 102а, 108
Вид отключения: аварийное. Причина: Розчистка траси. Статус: принято в работу.
|9:00
8 дек.
|18:00
8 дек.
|Заславского: 27, 29, 31, 32/34, 33, 38
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 дек.
|17:00
8 дек.
|Кармена Романа: 9, 9А, 9б, 10, 11, 11А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
8 дек.
|20:00
8 дек.
|Книжный пер.: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 дек.
|17:00
8 дек.
|Левитана: 116А/109, 118
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 дек.
|17:00
8 дек.
|Малая Арнаутская ул: 96, 98, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 117, 119
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 дек.
|17:00
8 дек.
|Марсельская: 32, 32_1, 32_3, 34, 36, 44
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|22:00
8 дек.
|5:00
9 дек.
|Марсельськая: 32, 32_1, 32_3, 34, 36, 44
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|22:00
8 дек.
|6:00
9 дек.
|Маршала Говорова: 5а, 5Б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
8 дек.
|20:00
8 дек.
|Маршала Жукова: 4/1, 6, 6., 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10г, 10д, 14/1, 14/2, 14а, 14Б, 14г, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 32
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 дек.
|17:00
8 дек.
|Марии Демченко: 28, 29, 29А, 29Б, 30, 30А, 31, 31Б, 32, 32Б, 34, 34а, 34Б, 36А, 36Б2, 38А, 38Б
Вид отключения: аварийное. Причина: Розчистка траси. Статус: принято в работу.
|9:00
8 дек.
|18:00
8 дек.
|Марии Демченко. 5-я Линия: 30, 38
Вид отключения: аварийное. Причина: Розчистка траси. Статус: принято в работу.
|9:00
8 дек.
|18:00
8 дек.
|Марии Демченко.6-я Линия: 38
Вид отключения: аварийное. Причина: Розчистка траси. Статус: принято в работу.
|9:00
8 дек.
|18:00
8 дек.
|Мечникова улица (Малановский): 92, 94, 98, 100
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 дек.
|17:00
8 дек.
|Новощепной ряд ул.: 11, 13, 19
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 дек.
|17:00
8 дек.
|Одесская: 4, 5
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 дек.
|17:00
8 дек.
|Паустовского: 31, 31_1, 31_2, 31гар
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 дек.
|19:00
8 дек.
|Пантелеймоновская улица: 95
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 дек.
|17:00
8 дек.
|Преображенская улица: 81, 83, 85
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 дек.
|17:00
8 дек.
|Садовского: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4/2, 4-а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11-б, 12, 12-а, 12б, 13, 13А, 13-б, 13в, 13-г, 14, 14А, 14-а, 15, 15-а, 15-б, 15б-1, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 21, 22, 22-а, 23, 24, 25, 26а, 27, 27а, 28, 29, 30-а, 30-б, 31, 31/а, 31-а, 32, 33, 35, 37, 37-а, 39, 41, 41а, 43, 43-А, 45, 45А, 45-б, 47, 47А, 222
Вид отключения: аварийное. Причина: Розчистка траси. Статус: принято в работу.
|9:00
8 дек.
|18:00
8 дек.
|Саксаганского: 1А, 1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 10, 10. 12А, 11, 12, 12/1, 12А, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17А, 17-б, 18, 18А, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 25Б, 26, 27, 28, 29, 29А, 31, 31А, 33, 35, 122
Вид отключения: аварийное. Причина: Розчистка траси. Статус: принято в работу.
|9:00
8 дек.
|18:00
8 дек.
|Сахарова: 28, 42
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|22:00
8 дек.
|5:00
9 дек.
|Семёна Палия: 73, 73_1, 77, 77_1, 77_2, 83, 83_1, 83_2, 83_3, 93, 97, 99
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|22:00
8 дек.
|5:00
9 дек.
|Семёна Палия: 73, 73_1, 77, 77_1, 77_2, 83, 83_1, 83_2, 83_3, 93, 97, 99
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|22:00
8 дек.
|6:00
9 дек.
|Семёна Палия: 125, 125_1, 125_2, 125_3, 127, 129
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|22:00
8 дек.
|5:00
9 дек.
|Старопортофранковская улица: 101, 103А, 103Б, 105, 107, 109, 113, 115, 117, 137, 139, 141, 143
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 дек.
|17:00
8 дек.
|Утёсова улица: 13, 16
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 дек.
|17:00
8 дек.
|Фонтанская дорога-киев: 16/8
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 дек.
|17:00
8 дек.
|Шевченко просп.: 23, 23А, 23Б, 23В, 25, 25А, 27, 27А, 27Б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
8 дек.
|20:00
8 дек.
|Шевченко просп.: 10/1, 10/10, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
8 дек.
|20:00
8 дек.
|Шевченко просп.: 17, 17А, 17Б, 17в, 19, 19А, 21, 21А, 21Б, 21В
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
8 дек.
|20:00
8 дек.
|Шевченко просп.: 9, 11, 13
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
8 дек.
|20:00
8 дек.
|Ширшова: 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 дек.
|18:00
8 дек.
|Ширшова: 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|15:00
8 дек.
|20:00
8 дек.
|Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
8 дек.
|17:00
8 дек.