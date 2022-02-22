Кому в Одессе 23 февраля отключат свет

23 февраля в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение будет прекращено по таким адресам:

2-й переулок Черепановых — 9, 9А — с 09:00 до 19:00

Василия Симоненко улица — 2А — с 09:00 до 18:00

Героев обороны Одессы улица — 48, 52, 52А, 54, 56, 58 — с 08:00 до 18:00

Добровольского проспект — 151/, корп.1 — с 08:00 до 18:00

Капитана Кузнецова улица — 93, 95 — с 08:00 до 18:00

Леси Украинки улица — 45 — с 08:00 до 18:00

Маршала Малиновского улица — 18А, 18Б — с 09:00 до 18:00

Маршала Малиновского улица — 18В — с 09:00 до 17:00

Маршала Малиновского улица — 18В — с 09:00 до 18:00

Паустовского улица — 3, 5, 7, 9, 13, 15, 19 — с 08:00 до 18:00

Черепановых улица — 12 — с 09:00 до 19:00.

Как сообщала Одесса News, Одесский городской голова Геннадий Труханов предупредил жителей города о возможных веерных отключениях нынешней зимой.

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