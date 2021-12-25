Кому в Одессе 27 декабря отключат свет

В праздничный день 27 декабря в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение будет прекращено по таким адресам:

1-й Известковый переулок, 1, 11а, 3, 4, 5, 5а, 2, 7а, 8, 9, 9а, 11, 7, с 08:00 по 19:00

1-й Наличный переулок, 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7, с 08:00 по 19:00

1-й Стекольный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, с 09:00 по 19:00

1-й Химический, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 28а, 28б, 46, 18а, 18б, 12а, 12б, 20а, 8б, 22а, 2а, 38а, 38б, 38в, 14а, 39а, 14б, 6а, 6б, 27в, 22б, с 09:00 по 19:00

1-й Юбилейный переулок, 6, с 08:00 по 19:00

2-й Наличный переулок, 1, 12а, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 2, 9а, 9б, 10, 10а, 11, 12, 8, с 08:00 по 19:00

2-й Стекольный переулок, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 5а, 5Б, 11а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, с 09:00 по 19:00

2-й Химический переулок, 1, 1а, 2, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7б, с 09:00 по 19:00

3-й Наличный переулок, 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, с 08:00 по 19:00

3-й Стекольный переулок, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7а, 7В, 6а, 11в, 11а, 11б, 10, 12, 13, 14, 15, 16, с 09:00 по 19:00

3-й Ступенчатый переулок, 11, с 08:00 по 19:00

3-й Химический переулок, 1, 5, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 5а, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, с 09:00 по 19:00

4-й Деревообделочный переулок, 6А, с 09:00 по 19:00

4-й Наличный переулок, 2, 3, 4, 6А, 7А, 7Б, с 08:00 по 19:00

5-й Наличный переулок, 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5А, с 08:00 по 19:00

6-й Наличный переулок, 2, 9а, 3а, 4, 5, 5А, 3, 7, 7а, 7Б, 9, 6, с 08:00 по 19:00

7-й Наличный переулок, 4, 6, 6Б, 8, 8Б, 10, 10а, 10б, 10В, с 08:00 по 19:00

Бугаевская улица, 56/4А, 566, 567, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/1, 56/7, 56/8, 56/9, 568, 56/10, 56/6, с 09:00 по 19:00

Ветрогонная улица, 16, 33а, 17, 18, 18а, 18б, 19, 19а, 21, 16а, 26, 27, 27а, 29, 30, 31, 33, 24, с 08:00 по 19:00

Владимира Винниченко улица, 26, 49а, 32, 33, 34, 35, 30, 40, 43, 47, 49, 36, с 08:00 по 19:00

Гарина улица, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 12а, 17, 20а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, с 08:00 по 19:00

Дальневосточная улица, 5, 19б, 8, 9, 10, 11, 12, 5А, 14а, 15, 16, 17, 17А, 18, 14, с 08:00 по 19:00

Декабристов улица, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 7б, 28а, 17а, 17б, 30а, 5б, 31а, 18А, 18б, 50, 20а, 20б, 36А, 5а, 37б, 6а, 39а, 39б, 22а, 6б, 41а, 7а, 24а, 43а, 43б, 44а, 44б, 45а, 45б, 24б, 46а, 13а, 15а, 15б, 26а/б, с 08:00 по 19:00

Деревообделочная улица, 47, 88, 90, 92а, 92б, с 09:00 по 19:00

Заславского улица, 38, с 09:00 по 18:00

Ивана Мазепы улица, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 10а, 10б, 16а, 22а, 26, 8а, 6б, 6а, 26А, 37В, 37а, 36а, 29а, 34а, 33а, 32а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, с 08:00 по 19:00

Известковая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 13/15, 20, 12А, 6А, 36А, 22А, 34Б, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 47, с 08:00 по 19:00

Коцюбинского улица, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 4а, 12А, 12Б, 4б, 14А, 14Б, 8Б, 9А, 9б, 21, 6Б, 6в, 10б, с 08:00 по 19:00

Краснослободская улица, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 7Б, 14Б, 17/4, 18/1, 7А, 68а, 53А, 53/Б, 37, 41, 43, 45, 58, 59, 60, 62, 64, 78, с 08:00 по 19:00

Крылова улица, 6А, 21/2, 8, 9, 10, 10а, 11, 11А, 12, 13, а, 7, 14а, 14б, 17, 18, 18/2, 18/4, 19, 19/2, 21, 14, с 08:00 по 19:00

Лавочная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 32а, 24б, 14б, 34а, 5а, 35а, 25б, 36а, 20а, 27а, 27б, 45, 29а, 14а, 18а, 18б, 25а, с 08:00 по 19:00

Латвийский спуск, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 3а, 2а, 18а, 18б, 8г, 1а, 20б, 5а, 21б, 27, 15а, 10а, 13б, с 08:00 по 19:00

Лиственный переулок, 10б, с 08:00 по 19:00

Ломоносова улица, 20, с 08:00 по 19:00

Любашевский пер., 1, 19/1, 3, 5, 7, 1А, 13, 15, 17, 19, 11, с 08:00 по 19:00

Малая Арнаутская улица, 110, 112, 119, с 09:00 по 18:00

Матюшенко улица, 25, 58а, 27, 27а, 28А, 28Б, 29, 29Б, 30, 30б, 31, 31А, 32а, 32б, 33, 34А, 34Б, 35, 35А, 36, 36а, 37, 38, 39, 39б, 39В, 40а, 40б, 26, 41б, 42, 43, 44/46, 44А, 45, 45А, 46, 46А, 48а, 48б, 49, 49б, 50а, 50б, 51а, 51б, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 41а, с 08:00 по 19:00

Мациевской улица, 25А, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 17, 10а, 19, 13а, 2а, 1а, 4а, 30А, 21а, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44, с 08:00 по 19:00

Мичурина улица, 19, 19а, с 09:00 по 19:00

Молодёжная улица, 3, 6, 8, 8а, 10, 21А, 24, 34, с 08:30 по 19:00

Никитина улица, 10, 71а, 12б, 12Б/1, 15, 17, 18, 19, 20, 21а, 21б, 22, 22а, 22Б, 23, 23а, 24, 25а, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 32б, 33, 33а, 34, 34а, 34в, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 12А, 40, 41, 41б, 42, 43А, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 52/1, 52а, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 60а, 61, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69, 71, 39а, с 08:00 по 19:00

Пассионарии улица, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 9а, 9б, 3б, 13, 7а, 3а, 17б, 17а, 15а, 15б, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, с 08:00 по 19:00

переулок Матросская Слободка, 2, с 09:00 по 19:00

Пестеля улица, 6А, 22, 24, 26, 20б, 28, 20а, 30, 32, 99, 101, 103, 105, с 09:00 по 19:00

Петра Ивахненко улица, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 18а, 3а, 27а, 52а, 38а, 14а, 20а, 14б, 30а, 42а, 58а, 59а, 12а, 60а, 72, 33а, 33Б, 64а, 46а, 13а, 66а, 13б, 48а, 25а, 34а, с 08:00 по 19:00

Радиальная улица, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 44, 45, 49, 50, 53, 30а, 30б, 14б, 21а, 21б, 15а, 34б, 15б, 35б, 54, 37б, 24а, 24в, 13а, 41а, 41б, 41в, 43а, 43б, 43в, 26а, 26б, 46а, 47а, 47б, 48а, 11А, 14а, 51б, 29б, 29в, 119А, 56б, 113а, 101А, 59а, 59б, 97а, 93а, 91а, 63б, 63в, 86а, 84б, 84а, 82б, 68а, 68б, 82а, 78а, 77б, 72б, 77а, 75г, 75а, 75б, 75в, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123, с 09:00 по 19:00

Салтыкова-Щедрина улица, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 27а, 35а, 27б, 36а, 21/26, 24а, 38а, 30б, 21а, 40а, 20а, 41а, 22а, 25а, с 08:00 по 19:00

Саши Хорошенко улица, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 30Б, 38, 32а, 32б, 33а, 27а, 34а, 25а, 25б, 29а, 37а, 30А, 39а, 39б, 48б, 40б, 48а, 41а, 47б, 47а, 45а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, с 08:00 по 19:00

Севастопольский переулок, 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18, с 08:00 по 19:00

Слободская улица, 1, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 14а, 24, 2б, 23а, 23б, 2а, 24а, 42а, 28а, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, с 08:00 по 19:00

Слободской спуск, 27Б, 29, с 08:00 по 19:00

Старопортофранковская улица, 107, 109, 113, 115, 117, с 09:00 по 18:00

Стекольная улица, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 4/Б, 4а, 14а, 21а, 14б, 4в, 10а, 25, 43а, 27А, 28а, 28б, 42г, 42Б, 39б, 39а, 32а, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, с 09:00 по 19:00

Стельмаха улица, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 15а, 4А, 7а, 22, 8а, 6а, 14а, 9а, 31а, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, с 08:00 по 19:00

Тепличная улица, 3б, 4А, с 09:00 по 19:00

Тихая улица, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 4А, 42а, 27/1, 52, 24а, 45а, 38/1, 16б, 14а, 17а, 25а, с 08:00 по 19:00

Училищная улица, 22, 26, с 08:00 по 19:00

Химическая улица, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 47г, 30г, 31а, 31б, 31в, 31г, 58а, 58б, 32а, 24б, 15а, 15б, 27а, 36б, 27б, 94, 41а, 29а, 29б, 24а, 30а, 46б, 90а, 90б, 90д, 30в, 47б, 96а, 96б, 232а, 228а, 226б, 226а, 218б, 218а, 179а, 114а, 160б, 160а, 156а, 154б, 154а, 142б, 128а, 128б, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 152, 156, 158, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 179, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 220, 222, 224, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, с 09:00 по 19:00

Ширшова улица, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 16а, 20а, 40, 18а, 73/75, 45а, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, с 08:00 по 19:00

Ширяевский переулок, 21, 28, с 08:00 по 19:00

Яши Гордиенко улица, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 68, 48/1, 37а, 55а, 49а, 43а, 57а, 46а, 50а, 59а, 43б, 51а, 61А, 51б, 64а, 64б, 47а, 70, 49в, с 08:00 по 19:00.

Как сообщала Одесса News, Одесский городской голова Геннадий Труханов предупредил жителей города о возможных веерных отключениях нынешней зимой.

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