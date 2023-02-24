24 февраля свет в Одесской области будет, но отключения возможны

На 24 февраля НЭК «Укрэнерго» не устанавливала лимиты потребления электроэнергии для Одесской области.

Это позволяет совсем не отключать свет потребителям региона, сообщает ДТЭК «Одесские электросети» в Telegram.

Однако в результате повреждения сетей «Укрэнерго» в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику.

Отмечается, что из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе будут действовать графики стабилизационных (почасовых) отключений.

Узнать графики возможных отключений по вашему адресу можно здесь.

По информации энергетиков, 23 февраля специалисты ДТЭК «Одесские электросети» ремонтировали ещё одну кабельную линию в Одессе, которая вышла из строя из-за перегрузки сети.

«ДТЭК «Одесские электросети» – это ответственный бизнес, партнёр общества и государства. Мы делаем всё для того, чтобы поддержать нормальную жизнь области и каждого её жителя», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в феврале ДТЭК увеличила количество линий в колл-центре со 150 до 200, а также дополнительно задействовала 65 операторов.

Фото: ДТЭК «Одесские электросети»

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