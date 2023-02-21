21 февраля «Укрэнерго» не лимитирует свет у одесситов

21 февраля НЭК «Укрэнерго» не предоставлял ограничений потребления электроэнергии.

Это позволяет не отключать свет в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях, сообщает ДТЭК «Одесские электросети» в Telegram.

Однако из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе возможны отключения по графику.

Узнать графики возможных отключений по вашему адресу вы можете здесь.

По информации энергетической компании, в феврале ДТЭК увеличила количество линий в колл-центре со 150 до 200, а также дополнительно задействовала 65 операторов. «Всё – чтобы более качественно и оперативно прорабатывать ваши обращения, ведь из-за перебоев со светом их количество выросло в десятки раз. Пока мы успеваем отвечать на все 100% поступающих от вас обращений. За последние 12 дней ответили на все 16 тысяч обращений и внесли более 150 корректировок в графики», — сообщают энергетики.

Как информировала Одесса News, 20 февраля по заданию НЭК «Укрэнерго» ДТЭК «Одесские электросети» проводила замеры потребления электроэнергии в Одесской области, чтобы определить актуальные показатели.

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