30 января электротранспорт в Одессе из депо не выйдет

30 января в Одессе продлён вынужденный простой электротранспорта из-за недостаточности лимитов на электроэнергию.

Об этом сообщает в Facebook КП «Одесгорэлектротранспорт».

«30 января продолжаем вынужденный простой: из-за недостаточности лимитов на электроэнергию общественный электрический транспорт останется в депо», — говорится в собщении.

Как сообщала Одесса News, из-за масштабных разрушений энергообъектов в результате атак РФ работы ДТЭК «Одесские электросети» по возвращению света для жителей области будут продолжаться до конца января.

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