ДТЭК «Одесские электросети» просит экономить свет во избежание аварий

Повреждённые вражескими атаками электросети не выдерживают повышенной нагрузки. Как следствие, жители Одессы и области могут повторно остаться без света, но уже не из-за экстренных отключений, а из-за аварий на распределительных линиях.

Как сообщает на своём официальном сайте ДТЭК «Одесские электросети», энергетики работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома клиентов, но просят с пониманием и терпением отнестись к ситуации и потреблять электроэнергию бережливо.

Энергетики предупреждают, что одновременное включение энергоёмких устройств приводит к перегрузке распределительных сетей и, как следствие, — к аварии. Поэтому утром 19 ноября в Одесской области и городе Одесса без света снова осталось около 20 тысяч клиентов.

«55 аварийно-ремонтных бригад ДТЭК «Одесские электросети» работают 24/7 и делают всё возможное, чтобы вернуть свет в дома клиентов города и области. Они и их семьи, как и другие жители области, также остаются без света из-за значительных повреждений в энергосистеме, и ожидают улучшения ситуации. Энергетики просят с пониманием отнестись к ситуации и проявить терпение. Чтобы поддержать энергетиков в их защите энергетического фронта, мы просим экономно использовать электроэнергию и правильно включать технику после отключения, чтобы предотвратить новые аварии», — предупреждают в компании.

Энергетики дали несколько советов одесситам в нынешней ситуации с перебоями в электроснабжении:

если у вас пропал свет из-за стабилизационного или экстренного отключения — выключите от сети все энергоёмкие приборы: стиральные машины, чайники, бойлеры, электронагреватели, электроотопление, электроплиты;

после того, как у вас появился свет, одновременно не включайте все энергоёмкие приборы, ограничьтесь включением в сеть только одного;

энергоёмкие приборы, имеющие таймеры включения, запрограммируйте на работу в ночное время с 00.00 до 06.00 утра;

потребителям, имеющим в использовании электродвигатели и насосные станции, рекомендуется отключать их от сети, а включать через 20-30 минут после появления электроэнергии;

бизнес-клиентов просят отказаться от использования наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Отмечается, что выполнение этих советов — лучшая поддержка энергетиков.

График отключений ищите здесь.

Кстати. 21 ноября в Одессе и области не предвидится аварийных отключений.

Как сообщала Одесса News, Кабмин Украины на заседании 18 ноября принял решение об обеспечении беспрепятственного, без упаты пошлины и НДС, таможенного оформления электрогенераторов, трансформаторов, аккумуляторов и других энергогенерирующих средств для физлиц.

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