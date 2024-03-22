Одесситам сообщили о ситуации с энергоснабжением в городе

В результате ночного ракетного и дронового обстрела Украины, в том числе Одесской области, по энергетической инфраструктуре Украины, ночью 22 марта были отключения электро/тепло/водоснабжения.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

В Одессе продолжается анализ повреждений в электросистеме города. В настоящее время городской электротранспорт работает в штатном режиме. На городские маршруты вышли 93 трамвая и 63 троллейбуса.

С целью уменьшения нагрузки на электрическую сеть города трамвайный маршрут №7 работает следующим образом: один вагон до 11 ст. Люстдорфской дороги/следующий – до 16 ст. Люстдорфской дороги. На трамвайном маршруте №27 уменьшено количество трамваев.

Отмечается о ведении работ по ликвидации последствий. В штатном режиме работают медицинские учреждения города (где это необходимо, с помощью генераторов), городские школы и детские сады; муниципальный электротранспорт; бюветы. Все объекты социальной инфраструктуры снабжены генераторами.

В настоящее время обесточены 120 светофорных объектов (перекрёстков), преимущественно в Приморском районе города.

«Городские коммунальные службы работают в усиленном режиме и готовы оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что по распоряжению НЭК Укрэнерго, в Одессе 22 марта 2024 года частично происходят стабилизационные отключения. По состоянию на 9 утра были обесточены 53 тысячи абонентов электроснабжения.

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