В Одесской области «уклонисты» становятся изобретательнее при пересечении госграницы

Тандем «спортсменов» задержали на государственной границе в Раздельнянском районе пограничники Подольского отряда.

По сообщению Госпогранслужбы, двое жителей Запорожской области, спланировав маршрут в приднестровский регион Молдовы, «творчески» отнеслись к своему бегству за рубеж.

Предвидя разнообразные препятствия, которые могут встретиться им на пути, «уклонисты» экипировались телескопической лестницей. Однако, при преодолении рва были «дисквалифицированы» пограничниками.

«Сигналом для завершения забега» стали предупредительные выстрелы пограничников, поскольку нарушители не реагировали на законные требования об остановке.

За злостное неповиновение распоряжению пограничников и попытку незаконного пересечения границы на нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях. Их дела направлены в суд.

«Уклонисты», далёкие от спорта, пробуют попасть за границу другим путём. 21 марта житель Авангардовской громады попросту предложил пограничнику взятку в размере 2-х тысяч долларов США, чтобы те дали ему информацию о местонахождении пограннарядов.

«Сотрудник Госпогранслужбы от взятки категорически отказался и уведомил своё руководство», — говорится в сообщении.

Взяточник был задержан при передаче денег. Ему сообщено о подозрении за совершение уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.3 ст.369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Одесса News информировала, что в марте 2024 года пограничники Белгород-Днестровского отряда на автодороге Одесса-Рени остановили грузовик, которым управлял 46-летний украинец. Во время осмотра автомобиля охранники границы обнаружили двух пассажиров, которых водитель скрыл в прицепе для перевозки животных.

Фото: Госпогранслужба

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