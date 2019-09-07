На Дунае завершились украинско-румынские учения

Украинско-румынские учения «Riverian» во второй раз прошли на Дунае.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Не останавливая гражданскую навигацию крупнейшей судоходной артерии Европы, не перекрывая районы для проведения учений, военные отработали задачи в реальных условиях повседневного режима Дуная», — говорится в сообщении.

Отмечается, что корабельно-катерный состав Военно-Морских Сил Береговой охраны Пограничной полиции Румынии и Морской охраны Госпогранслужбы Украины по единому сценарию отработали совместные действия межнациональных тактических групп на различных по навигационной сложности участках реки.

«Для нас основная задача этих манёвров — выполнение смоделированных ситуаций, максимально реалистичных, взятыми из опыта повседневной деятельности и прогноза и развития обстановки в регионе», — сказал представитель Морской охраны в штабе учений капитан 2 ранга Юрий Нечипорук. — Именно поэтому в этом году мы особое внимание уделили обмену опытом в проведении обзорных операций, проведению поисково-спасательных мероприятий, отработке плавания в костюмах для обеспечения безопасности гражданского судоходства».

В Ходе учений пограничные обзорные группы перекрёстно высаживались на корабли партнёров по учениям. При этом экипаж включался в сценарий и имитировал действия нарушителей в стиле так называемого пассивного сопротивления, когда действиям обзорной группы вроде и не мешают, но своим бездействием могут провоцировать навигационную опасность (выход из строя двигателей, штурвала, другого оборудования).

«У нас есть плотный и длительный опыт партнёрства с украинскими пограничниками, часто общаемся и совместно патрулируем, понимаем друг друга почти без слов, но при таких учений всегда найдём, чем поделиться и чему научиться у коллег», — отметил представитель Пограничной полиции Румынии в штабе учений Разван Чебану.

Завершились учения традиционным прохождением парадным строем кораблей и катеров, участвовавших в манёврах, с торжественным построением экипажей.

Как сообщала Одесса News, в начавшихся 4 сентября учениях мо стороны ВМС ВСУ принимали участие малые бронированные артиллерийские катера «Аккерман» и «Вышгород», учебный катер «Смела» и вертолёт Ми-14. Подразделения Морской охраны Государственной пограничной службы Украины представлены тремя катерами. Румынская сторона привлекла два бронированных патрульных катера, два речных тральщика и речной буксир для размещения штаба руководства учений. Кроме того, от береговой обороны Румынии участвовал 1 патрульный катер.

Фото: Госпогранслужба Украины