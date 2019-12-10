За $500 можно получить офицерскую должность в одесском погранотряде

За назначение на офицерскую должность кадровику одного из одесских пограничных отрядов предлагали 500 долларов США.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Пограничника, метившего на повышение, разоблачили на горячем — во время предоставления начальнику отдела кадров пограничного отряда неправомерной выгоды в размере 500 долларов США, — говорится в сообщении.

Сделка разоблачена сотрудниками внутренней и собственной безопасности по Одесскому пограничному отряду УВВБ «Юг» Госпогранслужбы Украины совместно со следователями ТУ ГБР в Николаеве под процессуальным руководством военной прокуратуры Одесского гарнизона Южного региона.



В частности, в ходе реализации материалов уголовного производства, внесённого в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерного вознаграждения должностному лицу», в служебном кабинете Одесского пограничного отряда с привлечением военнослужащих «Дозора» задержан инспектор пограничной службы отдела «Черноморское».

Отмечается, что кадровик на предложение о взятке не согласился и сообщил о намерениях втягивания его в противоправную деятельность компетентные органы.

Деньги, предлагаемые в качестве взятки, изъяты.

Неотложные следственные действия продолжаются.

Фото: Госпогранслужба