Одессита подозревают в переправке за границу «уклонистов» за $7 тыс. на такси

Полицейские совместно с пограничниками в Одесской области задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Об этом 14 октября сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.

По данным следствия, подозреваемый подыскивал мужчин призывного возраста, которым временно ограничено право на выезд из Украины, и за $7 тыс. обещал организовывать их перевозку в Молдову.

Как сообщила старший следователь по особо важным делам следственного управления областного управления полиции Татьяна Безлепкина, фигурант пообещал «клиенту», которого нашёл в одном из мессенджеров, предоставить письмо-пропуск для беспрепятственного движения через блокпост на трассе Одесса–Рени. Мужчина должен был попасть в один из приграничных районов Одесской области, а уже оттуда пересечь украинскую границу вне пункта пропуска.

«Оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции и следователи полиции Одесской области задержали дельца, когда он организовывал трансфер мужчины, привлекая наёмное такси и собственный транспорт, и получил оговорённую сумму», – говорится в сообщении.

Кроме того, фигурант уже попадал в поле зрения полиции – в суде в отношении него рассматривают обвинительный акт по поводу незаконного обращения с оружием и сделок с наркотиками.

Правоохранители провели ряд обысков и сообщили задержанному о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Фигуранту может грозить до девяти лет заключения с конфискацией имущества.

Одесса News сообщала, что в октябре 2024 года в Подольском районе Одесской области пограничники задержали три группы нарушителей, которые в течение более 72 часов пытались пешком добраться до государственной границы.

Фото: Госпогранслужба, ГУ НП в Одесской области

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