В Одесской области задержаны 3 группы нарушителей, которые 72 часа шли к границе

В Подольском районе Одесской области пограничники задержали три группы нарушителей, которые в течение более 72 часов пытались пешком добраться до государственной границы.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Как выяснилось, маршрут в соседнюю Молдову мужчинам прокладывал администратор телеграмм-канала, который планировал получить от 120 до 160 тысяч гривен с каждого из них за помощь в пересечении границы.

«По указанию организатора задержанные прибыли к месту сбора в Винницкой области и разделились на небольшие группы по 3, 5 и 6 человек, чтобы оставаться менее заметными для пограничников. Однако, благодаря бдительности операторов БпЛА с тепловизорами, всех нарушителей удалось вовремя обнаружить и задержать», — раскрывают подробности пограничники.

Отмечается, что одна из групп мужчин вовремя не остановилась по требованию пограничников, из-за чего были произведены предупредительные выстрелы вверх.

На всех 14 нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по части 2 статьи 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).

Также пытавшиеся сбежать привлечены к ответственности по статье 185-10 КУоАП (злобное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины).

Дела направлены в суд.

Одесса News информировала, что в октябре 2024 года в Одесской области правоохранители перекрыли канал выезда мужчин, избегающих мобилизации, за границу под видом водителей грузовиков.

Фото и видео: Госпогранслужба

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy