В Одесской области перекрыли канал выезда за границу «уклонистов» под видом водителей

В Одесской области правоохранители перекрыли канал выезда мужчин, избегающих мобилизации, за границу под видом водителей грузовиков.

Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Оперативниками Управления стратегических расследований в Одесской области было установлено, что руководитель фирмы за денежное вознаграждение помогал мужчинам мобилизационного возраста уехать за границу, устраивая их к себе на работу водителями. В дальнейшем сведения о новых работниках он вносил в информационную систему, что давало им правовые основания для свободного пересечения границы.

«Получив нелегальным способом законные основания, мужчины на грузовиках фирмы выезжали в Молдову. Впоследствии автомобиль в Украину доставлял уже совсем другой человек», — говорится в сообщении.

На основании полученных доказательств следователи полиции сообщили о подозрении руководителю фирмы, оказывающей услуги по международным грузоперевозкам. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершённые лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 1 816 800 гривен. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям – до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Для справки. За время полномасштабного вторжения пограничники обнаружили более 600 групп, незаконно переправлявших людей через границу.

Одесса News информировала, что в сентябре 2024 года одесские пограничники разоблачили фиктивные схемы заключения брака мужчинами, избегающими службы в ВСУ.

Фото: Госпогранслужба

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