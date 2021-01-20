Одесская полиция расследует дело об избиении водительницы трамвая

В Одессе полицейские начали уголовное производство по факту причинения 18 января телесных повреждений вагоновожатой трамвая №28.

Как сообщает Одесское районное управление полиции №1, на проезжей части улицы Старопортофранковской столкнулись трамвай и авто «Skoda». Оба водителя вышли из своих транспортных средств, возникла словесная перепалка, в ходе которой мужчина ударил женщину рукой в ​​лицо.

Потерпевшей медики диагностировали ушиб мягких тканей головы. По этому поводу она обратилась с заявлением в полицию.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.125 (умышленное лёгкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В рамках начатого производства назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести причинённых женщине телесных повреждений.

Водителю легковушки «светит» от 1 700 гривен штрафа до 2 лет тюрьмы.

По данным Одессы News, 38-летняя водитель трамвая Ольга, на которую напал неадекватный водитель авто, «рулит» трамваем более 10 лет. Вспоминая происшествие, Ольга рассказала, что водитель авто подрезал её, резко остановившись, хотя горел зелёный сигнал светофора и он мог ещё продолжать движение. Женщина вынуждена была резко затормозить, так что в трамвае попадали пассажиры. Когда она вышла посмотреть, не задел ли трамвай легковушку, из неё вышел водитель и накинулся на женщину с кулаками. Ольга упала на рельсы и потеряла сознание.

Когда на помощь женщине начали собираться очевидцы, водитель авто попытался сбежать. Но его задержали прохожие и вызвали полицию и скорую помощь.

Как сообщала Одесса News, 5 января водитель легкового автомобиля «TOYOTA CAMRY», выехав на перекрёсток улиц Разумовская и Мясоедовская на красный сигнал светофора, запрещающий ему дальнейшее движение, не предоставил преимущество в движении автомобилю «BMW», в результате чего произошло столкновение этих автомобилей. «BMW» загорелся и взорвался, его отбросило на остальные три авто — «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», «MERCEDES-BENZ» и автобус «БАЗ». 29-летний водитель «BMW» и его пассажир погибли на месте происшествия. Ещёшестеро с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы.

Фото: УСИ, Думская