В Одессе вновь заминировали более 180 детских садов

На электронный адрес полиции 20 января поступило сообщение о том, что в Одессе 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов заминированы.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции в Одесской области.

«Для проверки информации на место направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели», — говорится в сообщении.

Проверки сообщений проводят около сотни полицейских. На данный момент взрывоопасных устройств или предметов не обнаружено.



Как сообщала Одесса News, 5 января в полицию поступили электронные письма о заминировании в Одессе 185 детских садиков. Поиски автора писем пока безуспешны.

Видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области