Почему опрокинулся бензовоз в Измаиле — причины сообщила полиция

9 января на участке трассы сообщением Одесса – Рени, от поворота на село Лощиновку до автодороги сообщением Измаил – Рени произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого опрокинулся бензовоз, перекрывший движение автотранспорта в обе стороны.

По информации Главного управления Нацполиции в Одесской области, установлено, что водитель из Полтавы, допустивший опрокидывание бензовоза с топливом, был в нетрезвом состоянии.

«Сотрудники Измаильского районного отдела полиции, устанавливавшие обстоятельства происшествия, проверили 41-летнего водителя на состояние опьянения, он был нетрезв. Мужчина объяснил, что якобы заснул за рулём, в результате чего и допустил опрокидывание вверенного ему бензовоза, а алкогольный напиток употребил сразу после того, как был в стрессовой ситуации», — говорится в сообщении.

В отношении полтавчанина измаильские полицейские составили протоколы за нарушение правил дорожного движения, повлекшие повреждение транспортного средства (статья 124 КУоАП), и употребление после совершения ДТП алкоголя до проведения уполномоченным лицом медицинского осмотра с целью установления состояния алкогольного опьянения (часть 4 статьи 130 КУ).

Отмечается, что санкция первой статьи влечёт наложение штрафа в размере пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Согласно санкции второй статьи, водителю грозит наложение штрафа в размере двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или административный арест на срок пятнадцать суток, с лишением права управления транспортными средствами на срок три года.

Административные материалы полицейские уже направили в суд.

«К счастью, никто не пострадал. Сотрудники Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям потратили более 15 часов на поднятие грузовика и возобновление движения транспорта», — подытожила полиция.

Кстати. За употребление лицом, управляющим транспортным средством, после дорожно-транспортного происшествия с его участием алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утверждённый состав аптечки либо назначенных медицинским работником), либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения уполномоченным лицом медицинского осмотра с целью установления состояния алкогольного, наркотического или иного опьянения или употребления лекарственных препаратов, снижающих его внимание и скорость реакции, или до принятия решения об освобождении от проведения такого осмотра, частью 4 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность.

Как сообщала Одесса News, одесские полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Суворовском районе города, произошедшее 10 января на улице Черноморского Казачества.

Фото: Измаильский районный отдел полиции Одесской области

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