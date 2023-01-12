Вчера вечером в Одессе горела квартира в 9-этажке на ул. Кунецова — подробности от ГСЧС

11 января в 18.37 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Суворовском районе Одессы на улице Капитана Кузнецова.

Как сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, прибывшие спасатели установили, что горит домашнее имущество в квартире на 1-м этаже 9-этажного жилого дома.

«В 18:56 пожар локализован и в 18:59 — ликвидирован», — проинформировали пожарники.

Отмечается, что во время тушения пожара спасена пострадавшая хозяйка квартиры, гражданка 1954 года рождения, которая в тяжёлом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение городской клинической больницы.

«Причина пожара и ущерб – устанавливаются. От ГСЧС привлекались 5 единиц техники, 18 пожарных», — резюмируют спасатели.

Как информировала Одесса News, 6 января в селе Белино Подольского района Одесской области во время пожара погила мать и трое детей.

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