Одесские спасатели обследуют дно пляжной зоны города

Водолазы и пиротехники ГСЧС ежедневно делают одесские пляжи более безопасными.

20 мая на одном из пляжей Одесской области водолазами ГСЧС вместе с пиротехниками проведено совместное обследование прибрежной зоны Чёрного моря, — информирует в Facebook Главное управление ГСЧС.

«Во время погружения обнаружены безопасные остатки, вероятно, взрывоопасных предметов. Они извлечены на берег для дальнейшего уничтожения», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что ночью 9 мая 2024 года силами и средствами ВМС ВС Украины была уничтожена очередная морская мина, которую вынесло на побережье Одесской области.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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