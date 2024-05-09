Ночью ВМС ВСУ уничтожили морскую мину, которую вынесло на побережье Одессы

Ночью 9 мая силами и средствами ВМС ВС Украины была уничтожена очередная морская мина, которую вынесло на побережье Одесской области.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ВМС ВСУ.

Отмечается, что обнаруженный боеприпас был обезврежен путём контролируемого подрыва.

ВМС ВСУ напомнили, что в регионе продолжает действовать запрет на пребывание на непроверенных участках побережья.

Одесса News информировала, что 7 мая в Одесской области была обнаружена очередная опасная находка – якорная мина, которую вынесло на побережье.

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