Одесса продолжает поставлять воду Николаеву

Из-за постоянных обстрелов в Николаеве повреждён водопровод, поэтому в городе не хватает питьевой воды.

По информации Одесского горсовета, в настоящее время одесская мэрия и одесситы продолжают помогать городу-герою Николаеву. Предприниматели совместно с Управлением торговли Одесского городского совета передали ещё 10 тонн воды оставшимся без водоснабжения николаевцам.

Как сообщала Одесса News, ранее для оказания помощи и доставки воды из Одессы в Николаев были отправлены 5 водовозов.

Фото: «Одесса»

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