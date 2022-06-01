Чехия передала Украине ударные вертолёты

Чешская Республика обеспечила передачу ВСУ ударных вертолётов и вместе со Словакией обеспечивает ремонт десятков единиц бронетехники из Украины, которые после восстановления возвращаются в бой.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на американское издание The Wall Street Journal.

«Министр обороны Ллойд Остин поблагодарил чехов за их вклад», – отмечает издание.

При этом уточняется, что украинская сторона получила боевые вертолёты Ми-24 советского производства, которые уже были отправлены в Украину в контексте совместных усилий по возвращению под контроль воздушного пространства.

Кроме того, Чехия и Словакия приняли несколько эшелонов с бронетехникой из Украины для возобновления и возвращения в строй.

Эти шаги знаменуют существенное усиление поддержки Западом Украины в её противостоянии российской агрессии.

По сообщению министра обороны Украины Алексея Резникова в Facebook, в Украину поступили также самоходные артиллерийские установки М109.

«Рад сообщить новость: парк артиллерии 155-мм калибра пополняется. В Украину уже поступила САУ М109 одной из модификаций. Это очень качественная техника. И её поступление стало результатом кооперации нескольких стран», – написал министр.

Он отметил, что на передовой уже применяются три вида артиллерии калибра 155 мм, которую Украина получила от партнёров. Это гаубицы М777, гаубицы FH70 и САУ CAESAR.

«Стратегическое решение о переходе на тяжёлое вооружение натовского образца уже имеет конкретное измерение. Кооперация государств-партнёров, предоставляющих Украине вооружение и технику, уже беспрецедентна», – заявил Резников.

Как сообщала Одесса News, в апреле Чехия стала первой страной НАТО, уведомившей о передаче Украине танков. Также Польша передала Украине более 200 танков T-72, что позволит оснастить две танковые бригады.

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