Кому в Одессе 2-3 июня отключат воду

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода 2-3 июня у некоторых одесситов не будет воды.

Об этом информирует филиал «Инфоксводоканал».

Сообщается, что водоснабжение будет отсутствовать 2 июня с 09:30 до 19:00 по адресам:

— пр. Шевченко, 11-29, ул. Довженко.

3 июня с 09:30 до 20:00 будет прекращена подача воды потребителям с. Нерубайское, с. Большая Балка, пос. НАТИ.



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