Деволановский спуск в Одессе будет закрыт до 1 января

В рамках капитального ремонта было временно перекрыто движение по Деволановскому спуску, на участке между ул. Еврейской и Карантинным спуском.

Перекрытие участка дороги было необходимо для проведения замены инженерных сетей, проходящих под Деволановским спуском: водопровода, канализации, электрических сетей, сетей связи и др.

По информации на официальном сайте «Одесса» горсовета, движение транспорта на данном участке Деволановского спуска будет закрыто до 31 декабря 2022 года.

Ранее Одесса News сообщала, что Деволановский спуск закрыт до 1 июня.

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