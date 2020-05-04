В Одессе продолжают запускать фонтаны и лечить каштаны

Коммунальные предприятия и службы Одессы продолжают весеннее благоустройство города.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Так, сотрудники КП «Одесгорзелентрест» начали первый этап вакцинации городских каштанов от минирующей моли. Её гусеницы живут и питаются внутри листьев, что приводит к уничтожению лиственного покрова деревьев и наносит существенный вред городским посадкам каштана.

Отмечается, что для предотвращения негативных последствий от заражения деревьев минирующей молью, начиная с 2017 года, одесские озеленители ежегодно прививают каштаны специальной вакциной. В этом году запланировано вакцинировать 1 102 каштана. Вакцинация деревьев будет проходить в четыре этапа. Полное завершение этих работ запланировано на июль года.

Специалисты КП «Одесгорсвет» завершили монтаж сетей и впервые за историю существования сквера Старостина провели освещение в эту важную для жителей Слободки зелёную зону. Теперь здесь функционируют восемь светильников, которые сделают сквер более безопасным в вечернее время.

Коммунальное предприятие «Сервисный центр» продолжает процесс расконсервации и запуска городских фонтанов. На этой неделе заработали фонтаны по улице Гоголя (Уголок старой Одессы), на пересечении улицы Заболотного и Крымского бульвара, а также в сквере Пале-Рояль.

Кроме этого, сотрудники жилкоммунсервисов и КП «Городские дороги» продолжают системную дезинфекцию улиц, переулков, парадных домов и прилегающих территорий. Всего действуют 94 бригады, которые выполняют работы по предотвращению распространения COVID-19.

Как сообщала Одесса News, 15 апреля в Одессе запущены первые шесть фонтанов — у памятника А.С. Пушкину и на Соборной площади, «Дети и Лягушка», колодец-фонтан «Источник», «Петя и Гаврик», у здания новой мэрии по улице Косовской.

Фото: «Одесса»