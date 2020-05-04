Карантин в Украине продлили до 22 мая, но с 11 мая – смягчение

Кабинет министров продлил в Украине карантин до 22 мая, но с 11 мая – смягчение.

Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства в понедельник, сообщает Укринформ.

В частности, Кабинет министров разрешил после 11 мая открыть для посещения гражданами парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, оптовой и розничной торговли в отдельно расположенных помещениях, кроме торгово-развлекательных центров.

«Мы принимаем соответствующий проект постановления в ответ на просьбы бизнеса, который аргументирует, что до 11 числа им надо иметь уверенность, что их заведениям разрешат открыться. Им нужно закупить продукты, подготовить учреждения, провести противоэпидемиологические мероприятия, надо провести записи людей, если говорим о салонах красоты, маникюрных и педикюрных салонах. Мы сегодня готовы прокоммуницировать и принять соответствующее решение, чтобы бизнес был готов и имел достаточно времени на эту подготовку», — сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Разрешение работать при определённых условиях получат учреждения бытового обслуживания населения по определённым критериям, музеи, библиотеки, тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах.

«Стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы, сервис бытовой техники. Всё это будет принято. Постановление будет опубликовано, и бизнес сможет видеть чётко, в каких сферах мы планируем смягчение карантинных мероприятий с 11 мая», — сообщил глава правительства.

В то же время он отметил, что сейчас в Украине действуют карантинные ограничения: «До 11 мая мы просим украинцев соблюдать правила. Это не только призывы правительства, а и наших врачей, которые сейчас фактически на передовой. Очень важно правильно завершать процесс карантина».

Отдельно Шмыгаль остановился на ответственности местной власти. «Мы понимаем важность сотрудничества с местными властями, но не пренебрегайте правилами, которые действуют для всех. Нельзя принимать решения о выходе из карантина по собственной прихоти», — подчеркнул Премьер-министр.

Министрам поручено рассмотреть возможность открытия летних площадок заведений общественного питания, однако местная власть может ограничивать их работу или закрывать с учётом ситуации, сложившейся в городе и регионе.

Как сообщала Одесса News, на 9.30 утра 4 мая в Украине подтверждено 12 331 случай COVID-19, из них 418 за последние сутки, всего умерли 303 человека.