В Одесской области за сутки умерло от COVID-19 ещё 2 человека

На утро 30 июня в Одесской области лабораторно подтверждено 1 698 случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19. За сутки к числу заболевших прибавилось 66 человек.

Об этом свидетельствуют данные ресурса СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

Вчера от этой болезни умерли в Одесской области 2 человека. Всего их количество с начала эпидемии составило 23.

Количество вылечившихся от болезни за сутки не изменилось: по-прежнему больны 736 жителей одесского региона.

Как сообщала Одесса News, состоянием на утро 30 июня в Украине подтверждено 44 334 случая COVID-19, из них 19 115 выздоровели, 1 159 умерли (+12). За последние сутки лабораторно подтверждено 706 случаев.