В Одессе сегодня больны коронавирусом 124 человека

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 158 случаев выздоровления от COVID-19, а продолжают болеть 124 одессита.

Об этом информирует Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

Отмечается, что на утро 16 июня в Одесской области лабораторно подтверждены 1 136 случаев COVID-19. Из них 291 человек — жители Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 15 новых случаев заболевания, из них пять — у одесситов, десять — у жителей районов области.

По данным на утро 16 июня, на стационарном лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 33 пациента с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 32 — жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 17 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице два человека находятся в тяжёлом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет.

Также 29 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном состоянии.

Новых случаев COVID-19 у детей за последние сутки не зарегистрировано. В городской инфекционной больнице находятся трое детей. Ещё 12 детей с положительным тестом на COVID-19 в удовлетворительном состоянии продолжают амбулаторное лечение дома.

За последние сутки получены отрицательные результаты двух контрольных ПЦР ещё у одного одессита, мужчины в возрасте 51 года.

Как сообщала Одесса News, в Украине на утро 16 июня подтверждено 32 476 случаев COVID-19 (+666 за сутки), умерли 912 (+11).