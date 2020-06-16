Где сегодня в Одессе разрешили купаться

ГУ «Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» провело лабораторные исследования морской воды, пробы которой отобраны 9 июня во всех определённых контрольных точках Одессы.

По результатам лабораторных исследований морская вода соответствует санитарно-микробиологическим показаниям на все пляжах, кроме: «Аркадия», «Ланжерон», «Дельфин», 13-я станция Большого Фонтана.

С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путём, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования на этих пляжах до особого распоряжения.

Как сообщала Одесса News, в июне во время воздушного мониторинга самолёт Одесской эскадрильи Госпогранслужбы обнаружил большое бурое пятно у грузового судна в территориальных водах Украины.