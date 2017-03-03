С 1 апреля в Украине вводятся изменения при выходе на пенсию
Согласно статьи 26 Закона Украины от 09.07.2003 №1058…
Южненские баскетболисты проиграли «Черкасским мавпам»
31 марта состоялись четвертьфинальные матчи…
Одесская область бьёт рекорды в Украине по количеству заболевших COVID-19 за сутки
За истекшие сутки в Одесской области…
Одесской теннисистке вновь не удалось дойти до финала
Первая «ракетка» Украины, уроженка Одессы Элина Свитолина не смогла…
Войска США в Европе привели в боеготовность из-за стягивания войск РФ к Украине
Командование Вооружённых сил США в Европе повысило свою боеготовность до…