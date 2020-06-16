Утверждение, что COVID-19, в основном. у людей старшего возраста, не верно

На утро 16 июня в Украине подтверждено 32 476 случаев COVID-19 и лишь 9% из них — люди в возрасте от 70 лет.

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, 37% составляют больные коронавирусом в возрасте 50-69 лет, 35% — в возрасте 30-49 лет, 11% — от 18 до 29 лет, оставшиеся 7% распределились между детьми от 0 до 17 лет.

За истекшие сутки умерли ещё 11 человек и, таким образом, всего в Украине жертвами коронавируса пали 912 человек.

Отмечается, что 14 528 выздоровели (за сутки 275 человек поправили своё здоровье), а у 666 человек вчера лабораторно подтверждён COVID-19.

Всего заболевание подтверждено у 2 402 детей и 5 600 медиков. В госпитализации нуждались 9 215 человек, в подключении к аппарату ИВЛ — 319 пациентов. 23 261 больной находился на амбулаторном лечении.

В целом, картина по количеству заболевших и выздоровевших в Украине выглядит так:

Винницкая обл. — 1455 (890 выздоровели)

Волынская обл. — 1499 (460 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 1004 (724 выздоровели)

Донецкая обл. — 338 (128 выздоровели)

Житомирская обл. — 1101 (559 выздоровели)

Закарпатская обл. — 1726 (706 выздоровели)

Запорожская обл. — 531 (336 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1809 (1037 выздоровели)

г. Киев — 3985 ( 1164 выздоровели)

1164 выздоровели) Киевская обл. — 2049 (829 выздоровели)

Кировоградская обл. — 590 (487 выздоровели)

Луганская обл. — 60 (47 выздоровели)

Львовская обл. — 3072 (639 выздоровели)

(639 выздоровели) Николаевская обл. — 321 (216 выздоровели)

Одесская обл. — 1133 (426 выздоровели)

Полтавская обл. — 279 (258 выздоровели)

Ровенская обл. — 2473 (1379 выздоровели)

Сумская обл. — 228 (168 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1483 (1024 выздоровели)

Харьковская обл. — 1595 (752 выздоровели)

Херсонская обл. — 183 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 560 (422 выздоровели)

Черкасская обл. — 562 (357 выздоровели)

Черновицкая обл. — 4013 (1265 выздоровели)

(1265 выздоровели) Черниговская обл. — 427 (81 выздоровели).

Как сообщала Одесса News, учёные из США нашли связь между распространением COVID-19 и погодой.