Утверждение, что COVID-19, в основном. у людей старшего возраста, не верно

На утро 16 июня в Украине подтверждено 32 476 случаев COVID-19 и лишь 9% из них — люди в возрасте от 70 лет.
Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, 37% составляют больные коронавирусом в возрасте 50-69 лет, 35% — в возрасте 30-49 лет, 11% — от 18 до 29 лет, оставшиеся 7% распределились между детьми от 0 до 17 лет.
За истекшие сутки умерли ещё 11 человек и, таким образом, всего в Украине жертвами коронавируса пали 912 человек.
Отмечается, что 14 528 выздоровели (за сутки 275 человек поправили своё здоровье), а у 666 человек вчера лабораторно подтверждён COVID-19.
Всего заболевание подтверждено у 2 402 детей и 5 600 медиков. В госпитализации нуждались 9 215 человек, в подключении к аппарату ИВЛ — 319 пациентов. 23 261 больной находился на амбулаторном лечении.
В целом, картина по количеству заболевших и выздоровевших в Украине выглядит так:
- Винницкая обл. — 1455 (890 выздоровели)
- Волынская обл. — 1499 (460 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 1004 (724 выздоровели)
- Донецкая обл. — 338 (128 выздоровели)
- Житомирская обл. — 1101 (559 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 1726 (706 выздоровели)
- Запорожская обл. — 531 (336 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 1809 (1037 выздоровели)
- г. Киев — 3985 (1164 выздоровели)
- Киевская обл. — 2049 (829 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 590 (487 выздоровели)
- Луганская обл. — 60 (47 выздоровели)
- Львовская обл. — 3072 (639 выздоровели)
- Николаевская обл. — 321 (216 выздоровели)
- Одесская обл. — 1133 (426 выздоровели)
- Полтавская обл. — 279 (258 выздоровели)
- Ровенская обл. — 2473 (1379 выздоровели)
- Сумская обл. — 228 (168 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 1483 (1024 выздоровели)
- Харьковская обл. — 1595 (752 выздоровели)
- Херсонская обл. — 183 (174 выздоровели)
- Хмельницкая обл. — 560 (422 выздоровели)
- Черкасская обл. — 562 (357 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 4013 (1265 выздоровели)
- Черниговская обл. — 427 (81 выздоровели).
Как сообщала Одесса News, учёные из США нашли связь между распространением COVID-19 и погодой.