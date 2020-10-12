Минздрав обновил данные стран, в которые могут поехать украинцы

Министерство здравоохранения Украины обнародовало обновлённый перечень стран зелёной и красной зон.

Соответствующий перечень доступен на сайте Министерства здравоохранения.

В перечне приведены данные о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения, с указанием информации по количеству активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения в каждой стране.



Так, в Украине по состоянию на 9 октября этот показатель составляет 143,4 активных случая на 100 тысяч населения.

В «красную» отнесены 35 стран, в частности, США, Великобритания, Франция, Израиль, Испания, Черногория, Чешская Республика, Республика Молдова.

По 15 странам нет данных о заболеваемости COVID-19.

В «зелёном» списке, среди других стран, Румыния, Венгрия, Польша, Беларусь, Болгария, Турция, Греция, Египет.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 8.00 12 октября в мире зафиксировано 37 749 867 случаев коронавируса, в том числе 1 081 451 летальных и 28 360 305 случаев выздоровления.