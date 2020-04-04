В Одесской области количество инфицированных достигло 26 человек

Состоянием на 7.30 утра 4 апреля в Одесской области зарегистрировано 26 случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

«За прошедшие сутки лаборатория Минздрава в Одессе подтвердила 8 новых случаев у жителей области», — написал глава ООГА.

Первый случай инфицирования зарегистрировали в Черноморске. Это 79-летний мужчина. По его словам, за границы Украины он не выезжал. Как написала на своей странице в Facebook главврач Черноморской городской больницы Елена Кузарь, «ПЦР-тест на COVID 19 положительный. Состояние пациента средней тяжести, стабильное. Пациент проходит курс лечения, изолирован. Все противоэпидемические мероприятия соблюдаются».

Ещё один заболевший зарегистрирован в селе Усатово. Это 62-летний мужчина, он находится в больнице. Ранее коронавирус подтвердили у его супруги. Она также в больнице.

Также коронавирус подтвердился у двух одесситов. Это 63-летний и 28-летний мужчины. Первый сообщил, что Украину не покидал, второй — что контактировал с человеком, который вернулся из Таиланда.

Летальных случаев в области не зафиксировано.

Глава облгосадминистрации «поменял коней на переправе» в Департаменте здравоохранения ОГА: вместо Оксаны Рокунец-Сорочан назначена руководителем департамента Наталия Одарий-Захарьева, которая до этого времени возглавляла отдел стратегического развития медицинских учреждений.

Как сообщала Одесса News, на утро 3 апреля всего в Одесской области было подтверждено официально 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.