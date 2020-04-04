В Украине подтвердили 27 летальных случаев от Covid-19

По состоянию на 8:00 4 апреля в Украине ПЦР-исследованием лабораторно подтверждено 1072 случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Worldometer.

Эти данные подтверждает и Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

«Всего зафиксировано 27 смертельных случаев от Covid-19 в Украине. В целом 23 человека уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме», — говорится в сообщении.

Как отмечается, исследование проводят вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ Украины и областные лабораторные центры. Анализируются образцы не только людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.

В целом с начала года ЦОЗ получил 4893 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

ЦОЗ также сообщил, что 85% людей, умерших от COVID-19 в Украине, имели возраст старше 50 лет. Почти все они имели тяжёлые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, болезни почек и лёгких.

Средняя продолжительность от появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 9 суток, а с момента госпитализации до смерти — 4 дня. Все пациенты были госпитализированы. Из них 60% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции лёгких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Также все люди, умершие от COVID-19, имели положительный результат лабораторного исследования на возбудитель этой болезни, — говорится в сообщении ЦОЗ.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине было 897 лабораторно подтверждённых случаев Covid-19, 22 летальных случая. За сутки было зафиксировано 175 новых случаев заболевания, 5 смертей.