Жизнь продолжается: 113 малышей родились в Одессе на прошлой неделе

За минувшую неделю в городских роддомах Одессы появились на свет 113 малышей, среди которых трое двойняшек.
Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.
Отмечается, что количественное преимущество на прошлой неделе получили новорожденные девочки – на свет появились 59 юных одесситок и 54 маленьких одессита.
«Наибольшее количество родов за неделю приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 28 младенцев», — говорится в сообщении.
Как информировала Одесса News, все городские роддома Одессы обеспечены электроэнергией, водой и теплом и в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.
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