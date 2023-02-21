Жизнь продолжается: 113 малышей родились в Одессе на прошлой неделе

За минувшую неделю в городских роддомах Одессы появились на свет 113 малышей, среди которых трое двойняшек.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что количественное преимущество на прошлой неделе получили новорожденные девочки – на свет появились 59 юных одесситок и 54 маленьких одессита.

«Наибольшее количество родов за неделю приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 28 младенцев», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, все городские роддома Одессы обеспечены электроэнергией, водой и теплом и в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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