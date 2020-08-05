Ситуация в Украине с COVID-19 приобретает затяжной характер

Учёные Национального технического университета «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» пришли к выводу, что ситуация с распространением коронавируса в Украине остаётся стабильно тяжёлой и приобретает затяжной характер.

Об этом сообщается на официальном сайте НТУ «КПИ».

Учёные КПИ обнародовали результаты очередного исследования распространения коронавируса в Украине в течение августа этого года и пришли к выводу, что ситуация остаётся стабильно тяжёлой и приобретает затяжной характер. Моральная усталость населения от пребывания в режиме изоляции, экономические факторы, наступление периода летнего отдыха существенно изменили условия противодействия распространению болезни.

Учёные констатируют, что подавляющее большинство населения страны вернулось к обычному образу жизни, пренебрегая элементарными средствами защиты.

«В результате в июне — июле 2020 года произошла серия стремительных всплесков заболевания, что привело к удвоению-утроению количества ежедневно инфицированных (антирекорд — 1 310 человек в день — был достигнут 23 июля) с тенденцией к дальнейшему нарастанию заболеваемости. По темпам прироста количества инфицированных Украина, по сравнению со странами Европы, имеет довольно негативную тенденцию, поэтому включена в группу стран «красной» зоны, гражданам которых затруднено посещение Евросоюза», — говорится в исследовании.

Результаты прогнозного моделирования распространения болезни, полученные с использованием множества различных методов, показывают, что в августе ежедневное количество инфицированных будет колебаться в диапазоне 800-1 500 человек.

«Коэффициент корреляции между количеством инфицированных и количеством проведённых тестов ПЦР-методом является довольно высоким (К = 0.807). Основываясь на этой зависимости, сделаны прогнозы, что при условии сохранения характера роста количества ПЦР-тестов (коэффициент роста на протяжении последних двух месяцев составил примерно 1,55 в месяц) количество выявленных больных людей в Украине на конец августа 2020 года достигнет уровня примерно 110-115 тысяч», — прогнозируют ученые.

Отмечается, что такой характер распространения коронавируса может быть замедлен только в результате постепенного появления коллективного иммунитета примерно у 60-70% населения. Естественное течение этого процесса может происходить в течение года. Его существенное ускорение возможно только в результате массовой вакцинации населения, что в настоящее время является трудно предсказуемым явлением.

Между тем, в Украине, по состоянию на 5 августа, лабораторно подтверждены 75 490 случаев COVID-19, из них за сутки — 1 271.

По данным специального ресурса Аппарата СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса, в течение суток зафиксированы 24 новых летальных случаев (всего в Украине 1 788 смертей от COVID-19).

Выздоровели — 41 527 (+914 пациентов за сутки).

Сейчас болеют 32 175 человек.