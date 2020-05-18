Единственный пеший путь открылся из Украины в Польшу

С 16 мая возобновлена ​​работа пункта пропуска «Шегини» — единственного пешеходного пункта пропуска на украинско-польской границе. О новостях в сфере открытия своих границ сообщили также правительства Италии и Турции.

Как информирует пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, «распоряжением Правительства от 13 мая 2020 года № 542-р с полуночи 16 мая 2020 года возобновлена ​​работа пункта пропуска «Шегини» на границе с Польшей. Это единственный пункт пропуска на украинско-польском участке, где оборудован пеший переход», — говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что в настоящее время осуществляется пропуск граждан только в пешем порядке. Работа автомобильного направления пока не возобновлена.

Сообщают, что до введения карантина государственную границу в этом пункте пропуска за сутки пешком пересекало около 2 тысяч человек.

Всем гражданам, прибывшим в Украину за эти дни, пограничники в обязательном порядке провели температурный скрининг. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено.

Для лиц, прибывших в Украину, предусмотрен двухнедельный карантин. Кроме госпитализации в обсерваторах, граждане могут согласиться на самоизоляцию с использованием электронного сервиса «ДІЙ ВДОМА». Во время пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы будут проверять внесение лицом информации в приложение.

Пограничники напомнили, что на вход в Украину действуют ограничения в отношении иностранцев и лиц без гражданства. Ограничений для граждан по выходу из территории Украины нет. Однако на вход в Республику Польша, поляки требуют прохождение двухнедельного карантина.

Итальянцы смогут ездить за границу, а граждане стран ЕС смогут въезжать в Италию без двухнедельного карантина уже с 3 июня, сообщает Укринформ со ссылкой на BBC.

«Правительство Италии издало указ, позволяющий путешествовать в страну и из неё с 3 июня, на фоне усилий с целью облегчить карантинные меры, введённые в связи с пандемией коронавируса», — говорится в сообщении.

Указ был подписан главой правительства Италии Джузеппе Конте и уже опубликован. Это распоряжение правительства также позволит путешествовать по регионам Италии, что до сих пор жёстко ограничивалось. В то же время, разрешение на въезд пока предоставили только гражданам стран-членов ЕС.

Зато граждане ряда стран, в числе которых Украина, с 20 мая смогут приезжать в Турцию в качестве медицинских туристов, при условии регистрации в Международной системе медицинского обслуживания USHAŞ и соблюдения всех требований в рамках противодействия распространению коронавируса.

«Максимально двум сопровождающим лицам будет разрешено прибывать в страну с одним пациентом … После прибытия в аэропортах им будет проводиться тест на коронавирус», — говорится в специальной директиве Минздрава Турции.

Пациент и сопровождающие лица смогут избежать сдачи теста в аэропорту в случае предоставления результатов тестирования на коронавирус методом ПЦР, сделанных в своей стране, но не позднее, чем за 48 часов до поездки.

Разрешение для медицинских туристов будет касаться таких направлений медицины, как ортопедия и травматология, общая хирургия, детская хирургия, урология, офтальмология, кардиология, сердечно-сосудистая хирургия, хирургическая онкология, гинекологическая онкологическая хирургия, медицинская онкология, лучевая онкология, нейрохирургия, гематология, интенсивная терапия и применение репродуктивной терапии. Также пациентов будут принимать для трансплантации органов и костного мозга.

В медучреждениях, где будут проходить лечение пациенты из-за рубежа, будут выделяться отдельные корпуса или этажи с реанимационными отделениями, аппаратами для компьютерной томографии, МРТ.

Турция на утро 18 мая занимает 9 место в мире по количеству заболевших коронавирусом — 149 435. (Украина — 32-е).

По сообщению Worldometers.info, всего же в мире на данный момент больных коронавирусом 4 804 846 (+82295 за сутки), умерших — 316 711 (+3 451).

Наибольшее количество умерших в США — 90 278 (+165), Великобритании — 34 636 (+170), Италии — 31 908 (+145), Франции — 28 108 (+483), в Испании — 27 650 (+87).

Как сообщала Одесса News, во Франции и некоторых других странах разрешили посещение пляжей и доступ к водоёмам.