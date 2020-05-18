За прошедшие сутки в Украине умер от коронавируса 21 человек

В Украине подтверждено 18 616 случаев COVID-19, из них 5 276 выздоровели, 535 (+21 за сутки) умерли.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава на своей странице в Facebook.

Отмечается, что за последние сутки лабораторно подтверждено 325 новых случаев заболевания..

Всего в Украине исследовано 232 899 образцов методом ПЦР.

В общем заболели 1 324 ребёнка и 3 650 медиков. На амбулаторном лечении находятся 12 745 пациентов, из них 1 090 детей и 2 988 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5 871 человек, из них 234 ребёнка и 662 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 240 человек, в том числе один ребёнок и 21 медик.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 535 человек, из них 27 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 5 276 пациентов уже выздоровели, в частности, 1355 медработников, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В разрезе регионов общая картина заболевших и выздоровевших выглядит так: