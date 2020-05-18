За прошедшие сутки в Украине умер от коронавируса 21 человек

В Украине подтверждено 18 616 случаев COVID-19, из них 5 276 выздоровели, 535 (+21 за сутки) умерли.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава на своей странице в Facebook.
Отмечается, что за последние сутки лабораторно подтверждено 325 новых случаев заболевания..
Всего в Украине исследовано 232 899 образцов методом ПЦР.
В общем заболели 1 324 ребёнка и 3 650 медиков. На амбулаторном лечении находятся 12 745 пациентов, из них 1 090 детей и 2 988 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5 871 человек, из них 234 ребёнка и 662 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 240 человек, в том числе один ребёнок и 21 медик.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 535 человек, из них 27 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 5 276 пациентов уже выздоровели, в частности, 1355 медработников, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В разрезе регионов общая картина заболевших и выздоровевших выглядит так:
- Винницкая обл. — 733 (386 выздоровели)
- Волынская обл. — 625 (150 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 843 (95 выздоровели)
- Донецкая обл. — 131 (42 выздоровели)
- Житомирская обл. — 564 (149 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 901 (189 выздоровели)
- Запорожская обл. — 382 (185 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 1221 (513 выздоровели)
- г. Киев — 2321 (224 выздоровели)
- Киевская обл. — 1224 (212 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 445 (319 выздоровели)
- Луганская обл. — 42 (22 выздоровели)
- Львовская обл. — 1066 (206 выздоровели)
- Николаевская обл. — 262 (82 выздоровели)
- Одесская обл. — 764 (60 выздоровели)
- Полтавская обл. — 264 (189 выздоровели)
- Ровенская обл. — 1167 (353 выздоровели)
- Сумская обл. — 163 (89 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 1081 (599 выздоровели)
- Харьковская обл. — 789 (147 выздоровели)
- Херсонская обл. — 168 (126 выздоровели)
- Хмельницкая обл. — 267 (67 выздоровели)
- Черкасская обл. — 372 (207 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 2713 (634 выздоровели)
- Черниговская обл. -108 (31 выздоровел).Как сообщала Одесса News, на утро 18 мая Украина занимает 32-е место в мире по количеству людей, подхвативших вирус.