Немецкие учёные: Коронавирус способен проникать в мозг

Более чем у половины пациентов, скончавшихся от COVID-19, вирус обнаруживается в тканях мозга: это свидетельствует о его высокой способности проникать в центральную нервную систему.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на статью, которую команда профессора Университетской клиники Гамбург-Эппендорф Маркуса Глатцеля (Markus Glatzel) опубликовала в журнале Lancet Neurology.

Отмечается, что в ходе вскрытия пациентов, скончавшихся от COVID-19, вирус обнаруживается в тканях мозга: это свидетельствует о его высокой способности проникать в центральную нервную систему. Вместе с тем патологические изменения здесь не слишком велики.

Авторы статьи провели аутопсию 43 пациентам гамбургских клиник, умерших от COVID-19 в марте-апреле 2020 года, при среднем возрасте 76 лет. Отмечается, что практически у всех (93 процента) инфекция развилась на фоне существовавших хронических болезней — как правило, сердечно-сосудистой и респираторной систем. 74 процента скончались в больницах, причиной смерти врачи назвали вирусную пневмонию, вызванную COVID-19.

В ходе вскрытия и анализа тканей центральной нервной системы вирусная РНК или вирусные белки выделялись у 53 процентов погибших, а у восьми удалось идентифицировать и белки, и РНК. Следы SARS-CoV-2 обнаружились в клетках ствола мозга и отходящих от него нейронах. По-видимому, предполагают учёные, вирус может проникать в ЦНС через блуждающий нерв, который связывает мозг с целым рядом органов, включая лёгкие, кишечник и носоглотку.

Кстати, сама Германия на утро 13 октября занимает 22-е место в мире среди стран с наибольшим количеством больных COVID-19. Здесь зафиксировано 331 562 заболевших с начала пандемии и 9 723 умерших.

Всего в мире насчитывается 38 080 325 заболевших, 1 086 011 умерших и 28 625 988 выздоровевших.

Как сообщала Одесса News, по данным австралийских сследователей, коронавирус может оставаться инфекционным на таких поверхностях, как бумажные банкноты, экраны телефонов и нержавеющая сталь в течение 28 дней.