Предновогодний «подарок»: в Украине карантин могут продлить до 31 декабря

В Украине эпидситуация неспокойная, наблюдается рост количества случаев коронавируса, госпитализации в больницы, и это является угрожающей ситуацией, побуждает просматривать противоэпидемические меры.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Громадського радио.

«Это побуждает пересматривать противоэпидемические ограничения, которые действуют на территории нашей страны. Что мы можем считать уже почти решённым: только что была Национальная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях, где мы выступали с министром образования Сергеем Шкарлетом и 641-м постановлением установлен карантин и предложено сместить каникулы для учебных заведений с 15 по 30 октября. После 30 октября будем далее смотреть, что делать со школьным образованием», — сказал Ляшко.

По его словам, также будет предложено вузам перейти на дистанционную работу с 15 октября по 15 ноября с рекомендованным выездом студентов из общежитий, кроме сирот, а также лишённых родительской опеки людей, детям, приехавшим с Донбасса и Крыма.

Отмечается, что 13 октября на заседании правительства будет обсуждаться вопрос продления карантина до 31 декабря 2020 года.

«Также ограничат деятельность заведений общественного питания до 22 часов, мы предлагаем это сделать», — пояснил главный санврач.

По состоянию на утро 13 октября в Украине обнаружили 5 133 случая заражения коронавирусом, общее их количество составляет 270 587.

За сутки умерли 107 инфицированных. С начала эпидемии — 5 122 летальных случая..

2 152 украинца за сутки выздоровели. Всего таких насчитывается 116 562.

Больше всего новых случаев инфицирования за сутки выявлено в Харьковской области (439), Киеве (397), Львовской (341),Днепропетровской (305), Полтавской (285) и Одесской (277) областях.



Наибольшее количество больных, заражённых коронавирусом, в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Как сообщала Одесса News, школы Одессы перейдут на дистанционное обучение с 19 октября.