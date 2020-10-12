С 19 октября школы Одессы перейдут на дистанционное обучение

Школы Одессы перейдут на дистанционное обучение с 19 октября.

Об этом сообщила директор департамента образования Елена Буйневич.

Неделю с 12 по 16 октября школы Одессы будут работать в обычном режиме с интенсивным изучением нового материала. Учащиеся будут ходить в школу как обычно, соблюдая карантинные меры безопасности.

С 19 по 23 октября все школы города будут учиться в дистанционном режиме.

С 26 октября по 3 ноября — осенние каникулы.

Как сообщала Одесса News, Одесса с сегодняшнего дня, 12 октября, находится в «оранжевой» зоне карантина.