Одесский ТЮЗ приглашает на новый спектакль в жанре манки-драма

Премьеру в жанре манки-драма «Джалапита. Мир Джа» покажут в Одесском театре юного зрителя 29 и 30 июля.

В основу постановки легли сюрреалистические притчи немецкой писательницы с украинскими корнями Эммы Андиевской о качествах и метаморфозах доброго и наивного главного героя — Джалапита.

Кто такой Джалапита? Где он живёт? Что с ним можно делать? Джалапита – это добро? А что такое добро?.. Джалапита – произведение искусства? А что такое искусство?.. Он похож на обезьяну? Мы все похожи на обезьян? Нет?.. А чем люди отличаются от обезьян? Джалапита – что это вообще? Он существует в мире? А мир – какой?..

Новый спектакль Одесского театра юного зрителя «Джалапита» – для тех, кто интересуется миром и не всё о нём знает.

Стоимость билетов – 200 грн. Их можно купить здесь.

Адрес: ул. Греческая, 48-а.

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