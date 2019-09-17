Odessa JazzFest в 19-й раз собирает в Одессе любителей джаза

С 20 по 22 сентября Одессе в 19-й раз состоится Международный джазовый фестиваль Odessa JazzFest.

В фестивале примут участие зарубежные артисты из 12 стран и украинские джазовые музыканты. Свои авторские программы джазмены представят в Летнем театре Городского сада (свободный вход) и в Одесской филармонии.

В рамках Odessa JazzFest в Арт-галерее Летнего театра состоится специальное событие фестиваля — выставка знаковых афиш, редких фотографий и других артефактов, рассказывающих о творческом пути талантливого композитора, блестящего пианиста-импровизатора, основателя Odessa JazzFest Юрия Кузнецова.

Участники Odessa JazzFest продемонстрируют аудитории разные по характеру явления современного джаза. Концерт откроет сет польско-литовского проекта Wojtek Pilichowski and Klaipeda Jazz Band, зрители услышат фьюжн — трио французского гитариста Greg Lamy, трио из Люксембурга DOCK IN ABSOLUTE, дуэт знаменитого итальянского пианиста Giovanni Mirabassi и французской певицы Sarah Lancman, трио из Австрии Mario Rom’s Interzone, греческий джаз и многое другое.

Также программой Odessa JazzFest предусмотрено проведение в Летнем театре концерта «Дети играют джаз», участниками которого станут юные джазмены со всей Украины.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

19 сентября:

16:00 — выставка памяти Юрия Кузнецова, основателя Odessa JazzFest (Арт-галерея Летнего театра #Artodessa). Вход свободный;

19:00 — специальное событие: концерт-импровизация «Синергия Востока и Запада» (Urban Music Hall (ул. Ришельевская, 33). Вход по регистрации, количество мест ограничено.

20 сентября:

19:00 — OPEN AIR концерт. Открытие фестиваля (Летний театр, Горсад).

Вручение IV музыкальной премии имени Юрия Кузнецова и выступление лауреатов: Wojtek Pilichowski (Польша) & Klaipeda jazz band (Польша – Литва); Erkan Oğur Anatolian Blues (Турция); Rockoko (Украина, Львов); Алексей Петухов & Анна Ткач (Украина, Одесса); Александр Раков (Австралия); Анастасия Павлишина и группа AeroplaN (Украина, Одесса); Anastasia Bukina Group (Украина, Одесса). Вход свободный.

21:30 — Джем-сейшн с участниками фестиваля (паблисити-бар «Ай лав ю, Петрович», ул. Леха Качинского, 12).

21 сентября:

14:00 — Концерт «Дети играют джаз» (Летний театр, Горсад). Вход свободный.

18:00 — Концерт в Одесской областной филармонии (ул. Бунина,15): Hans Lüdemann’s Trio Ivoire (Германия – Мали); Mario Rom’ Interzone (Австрия); Sarah Lancman & Giovanni Mirabassi (Франция – Италия).

21:30 — Джем-сейшн с участниками фестиваля (паблисити-бар «Ай лав ю, Петрович» ул. Леха Качинского, 12).

22 сентября:

18:00 — Концерт в Одесской областной филармонии (ул. Бунина,15:)

Christos Rafalides & Petros Klampanis (Греция);

Dock in Absolute (Люксембург);

Greg Lamy Тrio (Люксембург – Франция);

21:30 — Джем-сейшн с участниками фестиваля (паблисити-бар «Ай лав ю, Петрович», ул. Леха Качинского, 12).