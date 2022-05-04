В Одессе откроется Международная выставка карикатур

Всемирный клуб одесситов продолжает проведение благотворительных встреч в поддержку защитников Украины и приглашает на выставки и концерты. Благотворительные сборы будут направлены в помощь терробороне Одессы.

6 мая в 14.00 – открытие Международной выставки карикатур .

Инициатор и организатор этой экспозиции — Ротари-клуб «Одесса-Ришелье» совместно со Всемирным клубом одесситов, Клубом одесских карикатуристов и Гильдией собкоров Одессы.

Участие в творческой акции приняли 39 художников из 14 стран мира, которые в общей сложности представили 193 работы.

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