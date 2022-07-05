Одесский зоопарк 8 июля проводит День семьи

8 июля Одесский зоопарк и благотворительный фонд «Дети Мариуполя» приглашают на праздник «День семьи».

В этот день в Украине отмечают День семьи. Гостей ожидают праздничная программа с весёлыми аниматорами, сладкая вата и мороженое. В конце программы все желающие смогут посмотреть показательное кормление экзотических животных.

Начало праздника — в 11.00.

Для переселенцев вход — бесплатный (при наличии справки переселенца).

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