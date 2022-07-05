Глава Одесской облвоенадминистрации призвал российских военных сложить оружие

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко призвал российских военнослужащих, которым руководство приказывает воевать против Украины, сложить оружие «ради вашего безопасного и мирного будущего».

Призыв Марченко опубликовал в Telegram.

Марченко отметил, что это обращение к российским военным от имени украинского народа.

«Вы находитесь на территории чужой страны, где вас кидают на убой, и вы вряд ли выживете. Украинцы готовы защищать свои дома и близких до последнего. Подумайте и вы о своих семьях!.. Жизнь дана не для того, чтобы исполнять преступные приказы путинского режима. Сохраните свою жизнь и будущее – откажитесь от участия в кровавой путинской войне!» – говорится в обращении.

Марченко предложил российским военным «слить топливо, вывести из строя технику» и объяснить её нерабочим состоянием невозможность своего участия в боевых действиях.

Чиновник пообещал тем, кто опасается преследования со стороны российских властей, помощь международных правозащитников и защиту Организации Объединённых Наций.

«Это – не сдача в плен! Это – демонстрация вашего отказа от участия в преступлении против человечества. Сделав это, вы не предаёте российский народ и свою родину. Наоборот, вы даёте России шанс сохранить достоинство и даёте надежду на будущее», – подытожил Марченко.

Как сообщала Одесса News, потери российских оккупантов с 24 февраля, по данным Генштаба ВСУ составили более 35 тысяч военных.

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